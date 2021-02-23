С завтрашнего дня харьковчане смогут сходить в кино и посидеть в кафе до полуночи – с 24 февраля на Харьковщине будут действовать правила желтой зоны до момента пересмотра ограничений. Что теперь разрешено и что остается под запретом?

Что теперь можно

Какие запреты остаются



Что дальше?



Ивано-Франковщина в красной зоне

Напомним, 17 февраля Кабмин вернул адаптивный карантин с цветными зонами и продлил действие ограничений до 30 апреля. В среду 24 февраля, вся территория Украины, кроме Ивано-Франковской области, попадет в желтую зону.Итак, с завтрашнего дня карантин на Харьковщине будет ослаблен – правила желтой зоны будут действовать до момента пересмотра ограничений.Будет разрешено проведение массовых мероприятий при условии выполнения противоэпидемических ограничений. То есть, на открытом воздухе на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади, в помещении наполненность зала должна составлять не более 50% с учетом социальной дистанции в полтора метра.Также новые условия карантина предусматривают разрешение на обучение группами более 20 человек, проведение спортивных матчей со зрителями (не более 50% заполненных мест).С 24 февраля продлят работу заведений общественного питания до 24 часов, тогда как раньше они имели право работать до 23 часов.В желтой зоне, которая станет базовой на ближайшие недели, разрешена работа общественного транспорта и пассажирские перевозки по количеству сидячих мест и при соблюдении масочного режима. Также разрешена работа кинотеатров с наполненностью не больше 50% мест.Разрешается работа бассейнов, а число посетителей в спортзалах и фитнес-центрах увеличивается.Вместе с тем, сохранится подавляющее большинство действующих ограничений. В частности, запрещается:– самовольно оставлять места самоизоляции;– пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства, не имеющим страхового полиса;– проведение массовых мероприятий с наполненностью залов более 50%, дистанция должна быть не менее 1,5 метра;– прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50% мест;– осуществление перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;– работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;– работа кафе и ресторанов после 24.00 и до 07.00;– размещение посетителей в кафе и ресторанах на расстоянии менее двух метров за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);– деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений);– посещение учебных заведений в случае, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и преподавателей;– проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием более чем одной группы и в присутствии зрителей;– плановая госпитализация;– деятельность спортзалов, фитнес-центров, которые не соблюдают нормы в 10 кв. метров площади на одного посетителя, в бассейнах запрещается находиться более четырех лиц на одной дорожке или шести – для спортивно-тренировочных групп;– посещение мест временного содержания лиц и пунктов временного размещения беженцев;– посещение посторонними лицами (кроме родственников и законных представителей, не чаще чем раз в неделю) учреждений социальной защиты;– предоставление осужденным разрешения на кратковременный выезд за пределы учреждений исполнения наказаний.Адаптивный карантин на Украине продлен до 30 апрреля.В дальнейшем регионы будут попадать в зеленую, оранжевую и красную карантинные зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. Однако разделение на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, на данный момент ситуация с коронавирусом критическая в трех областях: Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской. Вместе с тем, карантин усилили на данный момент только в одной из них – с 22 февраля Ивано-Франковская область ввела ограничения, которые соответствуют красной зоне. В последние дни здесь фиксируется вспышка заболеваемости Covid-19 – местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении особого режима въезда/выезда из отдельных населенных пунктов области. В частности, в рамках борьбы с коронавирусом на въездах и выездах из населенных пунктов установлены карантинные посты. Всего будет 16 таких пунктов, пять из них — круглосуточные. Кроме того, здесь развернули мобильный госпиталь.