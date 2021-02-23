Исследователи из Рослинского института в Шотландии выделили пять генов, увеличивающих риск смерти молодых пациентов с коронавирусом, передает издание Daily Mail.

Команда ознакомилась с данными, полученными в ходе осмотра и изучения результатов анализов 2,2 тысячи пациентов, больных коронавирусом в тяжелой форме, в том числе более 200 госпитализированных в реанимационные отделения.Оказалось, что существенные различия в генетическом составе людей могут объяснить, почему некоторые полностью поражены вирусом, однако остаются живы, а кто-то умирает с единственным характерным симптомом. Ученые выяснили, что из 20 тысяч генов у пациентов с COVID-19 были отличия в пяти и все они сыграли важную роль в иммунном ответе организма на инфекцию.По словам ученых, один из генов, названный TYK2, имеет решающее значение для того, чтобы клетки иммунной системы становились более воспалительными. Это жизненно важно для удовлетворительной борьбы с вредоносными вирусами, такими как COVID-19. Однако если ген TYK2 неисправен, этот иммунный ответ может стать опасным, подвергая пациентов риску сильно повреждающего воспаления легких, которое часто является реальной причиной смерти при коронавирусе.Летальный исход провоцируют и повреждения в гене IFNAR2. Он отвечает за выработку интерферона. Эта молекула приводит в действие иммунную систему при первых признаках присутствия в организме инфекций. Если работа гена нарушена, выделяется мало интерферона. Подобное также может привести к смерти.— Возможно, дети унаследовали такие генетические вариации от своих родителей, что подвергает их риску, — отметила эксперт по иммунной системе и инфекционным заболеваниям Эдинбургского университета профессор Элеонора Райли.Ученые утверждают, что эти результаты не приведут к рутинному генетическому скринингу пациентов, так как стандартного теста пока нет. Однако это дало им дополнительные подсказки о том, как лучше лечить пациентов.