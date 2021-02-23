Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На аэродроме «Коротич» проходят учебно-тренировочные полеты на вертолетах Airbus Н-125.Кроме персонала эскадрильи в мероприятиях принимают участие представители технической поддержки завода - производителя «AIRBUS».Практические занятия на вертолетах Airbus Н-125, проводит французский инструктор.Мероприятие проводится в рамках реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики», сказано в комментарии к выложенному видео.