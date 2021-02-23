"Областной противотуберкулезный диспансер №6", который расположен в Лозовой, могут реорганизовать до уровня тубкабинета в поликлинике в рамках реформы фтизиатрической службы в Харьковской области.

Об этом сообщили в Лозовском горсовете."Руководство Лозовской громады убеждено, это может разрушить систему защиты населения от заражения опасными инфекционными болезнями, поэтому отстаивает заведение", - отмечается в сообщении.По словам руководителя учреждения Ирины Кушнаревой, в прошлом году в Лозовском тубдиспансере обнаружили на треть меньше больных туберкулезом, чем в 2019 году, однако Ирина Кушнарева говорит: подозревает, что реальная ситуация сложнее. Дело в том, что из-за карантина люди реже проходили профилактические осмотры, реже получали плановое лечение и вообще обращались за медицинской помощью, а именно на этих этапах чаще всего обнаруживают туберкулез. Когда пациенты сами приходят к фтизиатрам с жалобами, обычно это тяжелые формы болезни, которые сложнее вылечить.Если местный диспансер все-таки реорганизуют, то на Лозовскую и Близнюковскую громады останется 2,5 ставки фтизиатров, которые будут работать в поликлиниках. Сейчас в отдельном помещении противотуберкулезного заведения работает пять медиков и еще немедицинские работники.- В реорганизованной модели также не будет отдельного рентген-кабинета и лаборатории. Это усложнит не только выявление и лечение туберкулеза. В период распространения на Лозовщине COVID-19 тубдиспансер помогал диагностировать сложные случаи пневмонии, ведь фтизиатры специализируются всего на болезнях органов дыхания. Не имея местного тубдиспансера, лозовчане вынуждены будут ездить на обследование в Харьков за 150 км - это дополнительные расходы, время и риск распространения болезни в общественном транспорте, - рассказала Ирина Кушнарева.Она напомнила: по определению Всемирной организации здравоохранения, эпидемия туберкулеза еще не преодолена.По словам заместителя городского головы Лозовой Ашота Керопова, громада обратилась в Харьковский областной совет, облгосадминистрацию, к народному депутату, к областным депутатам с просьбой сохранить объемы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, не допустить проведения вышеупомянутой реорганизации, которая почти полностью разрушит полноту и качество оказания специализированной медицинской помощи больным.В городском совете также рассматривают возможные источники финансирования тубдиспансера. На его содержание необходимо 3,8 миллиона гривен в год. Медучреждение пока финансируется из двух источников - это Национальная служба здоровья Украины и областной бюджет, поскольку это областное коммунальное заведение.