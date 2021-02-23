Правительство одобрило постановление Кабмина о проведении ежегодной индексации пенсии 1 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Повышение составит 11%. Оно коснется восьми миллионов человек. В среднем размер пенсии повысится на 308 гривен. При этом, минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.Согласно постановлению, повышается также минимальная пенсионная выплата в размере 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.Отмечается, что правительство пересчитает пенсии по формуле, в которой уровень размера пенсий соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы.Согласно данным Пенсионного Фонда уровень средней заработной платы по итогам 2020 года составил 10 340,35 грн.Напомним, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривень. За последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8%. За весь 2020 год средний размер пенсий вырос на 424,53 грн или на 13,8%. На 1 января средний размер пенсий составлял 3082,98 гривень.