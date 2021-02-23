Ни субвенций, ни инвестиций – надежда только на собственный бюджет. Громады на Харьковщине обделены вниманием областной власти и фактически остаются один на один со своими проблемами. Такое мнение высказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат Харьковского областного совета от фракции Блока Светличной «Разом!» директор частного предприятия «Андреевка» на Кегичевщине Николай Пивовар.

Светличная всегда находит возможность пообщаться с избирателями

Жители Андреевки не дождались новой амбулатории



Громадам уделяется мало внимания

Аграрный бизнес работает



Аграрии рассчитывают на поддержку



ЦПАУ в громадах скоро начнут работать



Ключевой вопрос– строительство онкоцентра

– Юлия Светличная побывала в бывших Кегичевском и Сахновщинском районах, которые сейчас относятся к Красноградскому району. Она была избрана народным депутатом именно в 179-м округе, и нам очень приятно, что Юлия Александровна находит время, возможность и желание встречаться с избирателями.Во время недавнего рабочего визита Юлия Светличная провела встречи с активом и традиционный личный прием граждан. Обсуждали текущие вопросы и наметили действия на перспективу.– На повестке дня по-прежнему остается вопрос пандемиии коронавируса, поэтому вопросы, которые поднимают люди, прежде всего касаются медицины. В основном обращаются за материальной помощью – те, кто уже переболел и нуждается в реабилитации, и те, кому необходимы лечение или операция, и т.д.– Были государственные программы, но они почему-то приостановлены. В селе Андреевка на территории Кегичевского сельсовета по госпрограмме проходило строительство амбулатории семейной медицины. К сожалению, оно не завершено, амбулатория не введена в эксплуатацию. Проект приостановлен, потому что на его реализацию не хватает средств. Этот вопрос мы поднимали и перед Алексеем Кучером, когда он возглавлял область, и перед новым губернатором Айной Тимчук, и на уровне областного совета – ответа до сих пор нет. Надеемся, что вопрос все-таки будет решен.– Это государственная программа, но она контролируется органами областного самоуправления. Если говорить о медицине в целом, то нагрузка сейчас действительно огромная. Больные нуждаются в помощи – в диагностике, в лечении. Вновь созданные ОТГ приняли такую нагрузку впервые и оказались не готовы к вызовам современности. Требуется время, чтобы отработать все эти вопросы и начать предоставлять людям действительно качественные медицинские услуги.– Не совсем один на один, но внимания им уделяется очень мало. Есть определенные вопросы, которые раньше решались на уровне области, государства. Речь идет о субвенциях, инвестициях. А сейчас громады исходят только из того бюджета, который они имеют, который смогли принять на установочных и первых сессиях.– Именно для этого мы шли в депутаты облсовета, чтобы представлять и защищать интересы громады в областном совете и с помощью Юлии Светличной доносить позицию и мнение граждан до Верховной Рады.Однако не все так просто. Во-первых, изменена структура областного совета. На сессиях был принят ряд вопросов. Хочу отметить, что представители Блока Светличной «Разом!» не голосовали за областной бюджет на 2021 год, потому что он не на том уровне, который мог бы обеспечить комфортную жизнь населению области.– Предложения поступали от многих политических сил, но я без малейшего сомнения принял решение идти от политсилы Юлии Светличной. Мне приходилось общаться и сотрудничать с Юлией Александровной. Я знаю ее как профессионала, как лидера. Это действительно человек дела – что говорит, то и делает. Мне это импонирует. Я придерживаюсь таких же взглядов, потому и принял решение идти с этой политической силой на выборы. И сейчас убедился, что принял верное решение.– Действительно, в Харьковской области именно на Кегичевщине люди первыми высказали свое несогласие с тарифной политикой государства. Наша политическая сила, безусловно, поддержала людей. Идя на выборы, мы брали на себя обязательства отстаивать интересы граждан. Мы прекрасно понимаем, что народ не в силах «потянуть» такие тарифы, еще и на фоне карантина, роста безработицы, остановки бизнеса... Мы намерены и в дальнейшем поддерживать людей, отстаивать их интересы.Все мы знаем, то решение Кабмина было принято на период карантина... Что будет дальше? Пока никакой конкретики. Надеемся, что решение будет принято правильное.– Могу остановиться на бизнесе по сельхозтоваропроизводству, потому что занимаюсь именно этим. На сегодняшний день аграрный комплекс Украины – это 20% ВВП страны и до 50% валютной выручки. И мы понимаем, что по сути аграрный сектор сейчас работает стабильно. Мы хорошо знаем, как много промышленных предприятий работало в Харькове, но сейчас они, к сожалению, частично или полностью остановлены. А это рабочие места, это бюджет конкретных семей.Что касается аграрного бизнеса, то мы работаем. У нас сезонный вид работы, но несмотря на это, мы уже начали ремонт техники и настроены работать дальше. У нас нет сокращений, мы развиваемся, стремимся создавать новые рабочие места чтобы людям было комфортно трудиться и получать достойную заработную плату.– Действительно, 4 февраля по инициативе общественного союза «Всеукраинский аграрный совет» в Харькове состоялось собрание, на которое были приглашены аграрии Харьковщины. Мы обсудили множество вопросов – какие-то из них уже решены, какие-то еще предстоит решить.Сейчас на подписи у президента находятся два закона, которые касаются аграрной общественности – закон №3656 о снижении ставки НДС на некоторые виды сельскохозяйственной продукции с 20% до 14% и закон №0856 о сельхозкооперации. Кроме того, профильный комитет ВР рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению законопроект №2194. Проект закона предусматривает передачу государственных земель в коммунальную собственность громад. Это очень важно, потому что на сегодняшний день часть земель передана, а часть – нет.Кроме того, мы ожидаем законопроект №3131-д – о минимальной налоговой нагрузке на один гектар. Это очень важный закон, который поднимает вопрос детенизации аграрного сектора и ставит всех в равные условия. Дело в том, что сейчас агропредприятия, работающие в законодательной плоскости, платят с гектара три, пять, семь и более тысяч гривен. Но есть категории, которые уплачивают мизерные налоги с гектара земли. С принятием этого законопроекта должны существенно увеличиться поступления в местные бюджеты, поскольку налоги пойдут именно в местную казну.Мы рассчитываем на то, что депутаты поддержат данные законопроекты.Хочу отметить, что в Харьковской области наибольшее количество членов Всеукраинского агарного совета, и это очень приятно. Благодарность аграриям Харьковщины, которые относятся к этому вопросу открыто, честно, прозрачно, принимают активное участие в деятельности союза и в законодательных инициативах.– Именно при такой схеме работы, выстроенной между мной как депутатом облсовета и Юлией Светличной как народным депутатом Украины, и происходит принятие тех или иных законопроектов. Кроме того, по инициативе Всеукраинского агарного совета создан аналитический центр «Розумна країна». Он и выдает на гора те или иные законопроекты, которые выносятся на рассмотрение комитетов, Верховной Рады и принимаются как законы. Это помогает нам работать, отстаивать те или иные вопросы.Многие проблемы уже решены. Это и рынок земли, и упрощение лицензирования на хранение топливных материалов, и квоты на минеральные удобрения, и возобновление компенсации НДС по экспорту сои, и ряд других инициатив. Это работа именно Всеукраинского аграрного союза при тесном сотрудничестве с народными депутатами и в первую очередь – Юлией Светличной.– Как член правления Всеукраинского аграрного совета я принимал и принимаю активное участие в вопросах, касающихся любых направлений аграрного сектора. И ключевым был вопрос рынка земли. Мы внесли множество изменений в законопроект, который был предложен на старте. Если помните, вначале в документе фигурировали иностранцы и 212 тысяч гектаров земли в одни руки. Понятно, что «потянуть» такие условия под силу далеко не всем аграриям, особенно средним и мелким фермерам. Поэтому мы заявили о своей позиции. И принятый закон, который вступит в силу с 1 июля, позволяет работать на оптимистической ноте, развивать бизнес. Насколько мне известно, многие финансовые учреждения и банки готовы предоставлять кредиты аграриям на покупку земли.Лично я поддерживаю снятие моратория, внедрение рынка земли. Но остается много вопросов, которые еще нуждаются в изучении и доработке.– Все зависит от того, как будут работать местные ОТГ. Будут ли они способны предоставлять комфортные и эффективные услуги населению – административные, медицинские, образовательные и пр. Не думаю, что объединение в Красноградский район доставит людям какие-то неудобства. Ключевую роль играет вопрос жизнеспособности ОТГ.– Данный вопрос в полной мере еще не отработан, но я надеюсь, что в ближайшие неделю-две все это запустится в полном объеме, не будет никаких препятствий для получения той или иной услуги. ЦПАУ уже созданы, переведены в систему ОТГ и начнут работать буквально через неделю.– Мы рассчитываем, что она пройдет в первых числах марта. На этой неделе глава облсовета должен подписать распоряжение, и тогда мы четко будем понимать, когда состоится заседание.– Пока ясности нет.– Вопросов очень много. Мы готовим целый ряд предложений по экономическому развитию тех или иных объектов на территории области, на территории громад. Но ключевой вопрос – строительство онкологического центра в Харькове. Это очень актуальная и неотложная проблема. Впрочем, как и все, что касается медицины. Медлить тут нельзя – нужно работать, вносить предложения, отстаивать интересы людей.– Конечно! Предложения будут вноситься на следующих сессиях. Мы их отрабатываем.