В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым запрещается продавать лекарства лицам до 18 лет. При этом запрет может действовать на все лекарственные средства – и с рецептом, и без него.

Такое решение принято после того, как в нескольких городах Украины произошли случаи отравления детей медицинскими препаратами, купленными в аптеках. Сейчас законодатели размышляют, насколько жестким должно быть наказание продавцов за нарушение этого закона. Среди предложений – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.