Момент убийства в переулке Отакара Яроша в Харькове запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.

Видео с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале "Труха".На видео запечатлено, как пострадавший мужчина, которому прострелили голову, пробежал несколько метров и замертво упал посреди дороги.Напомним, ЧП произошло вечером 22 февраля возле супермаркета "АТБ".По версии начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Чижа, между мужчинами произошел конфликт. Затем злоумышленник выхватил пистолет и выстрелил в оппонента, прострелив ему голову. От полученного ранения 40-летний харьковчанин умер на месте.Для поимки нападавшего в городе полиция ввела план "Сирена". Задержали стрелка в тот же вечер за пределами города и доставили в Харьковское районное управление полиции №3.По предварительным данным, задержанный – 50-летний бизнесмен Александра Ч. Его фирма занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями.Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.Следственные действия продолжаются. Обстоятельства происшествия выясняются.По версии полиции, мотивом убийства мог стать денежный долг.