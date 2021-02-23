Украинская власть провалила начало года в социально-экономическом аспекте – так прокомментировал ситуацию с ростом коммунальных тарифов председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.– С начала года украинцев ошарашили резким повышением коммунальных тарифов. Выросли тарифы на газ и его распределение, электроэнергию, отопление, водоснабжение. Результаты январского опроса Research & Branding Group свидетельствуют, что лишь 17% респондентов готовы платить по новым тарифам. В основном это люди до 30 лет. Более 90% опрошенных не разделяет повышение тарифов, – говорит Алексей Дорошенко. – Понятно, что если 83% населения на сегодняшний день не могут платить, мы будем все больше воезать в кризис энергетики, неплатежей домохозяйств. Страдают семьи, бизнес.
Долги растут, потому что растут тарифы – людям нечем их оплачивать, отмечает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
– Стоимость распределения газа выросла с 50% до 100% в ноябре 2020 года. Стоимость газа возросла на 50% за последние три месяца. С 1 января 2021 года стоимость отопления и горячей воды в среднем по Украине выросла на 12% в среднем по Украине, водоснабжения и водоотведения – на 11%. Стоимость электроэнергии увеличилась в среднем на 78 гривен в месяц для каждого домохозяйства. Прирост задолженности – 18 миллиардов гривен за два месяца, с ноября по декабрь 2020-го. Согласно данным Госстата по состоянию на конец декабря 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 миллиардов гривен. К концу декабря 2020 долги за поставку и распределение природного газа составили 31,5 млрд грн, тепловой энергии и горячей воды — 24,1 млрд грн, электрической энергии — 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн, – приводит официальную статистику Олег Попенко.
По словам Алексея Дорошенко, если долги продолжат накапливаться, государство будет выкачивать деньги из населения, повышая налоги.
– Государство, непродуманно открывшее рынок газа, непродуманно повышающее тарифы, будет изобретать, откуда взять деньги. Все, что власть пока может придумать, так это повышать налоги и брать кредиты, – отмечает Алексей Дорошенко.