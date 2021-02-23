Украинская власть провалила начало года в социально-экономическом аспекте – так прокомментировал ситуацию с ростом коммунальных тарифов председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

– С начала года украинцев ошарашили резким повышением коммунальных тарифов. Выросли тарифы на газ и его распределение, электроэнергию, отопление, водоснабжение. Результаты январского опроса Research & Branding Group свидетельствуют, что лишь 17% респондентов готовы платить по новым тарифам. В основном это люди до 30 лет. Более 90% опрошенных не разделяет повышение тарифов, – говорит Алексей Дорошенко. – Понятно, что если 83% населения на сегодняшний день не могут платить, мы будем все больше воезать в кризис энергетики, неплатежей домохозяйств. Страдают семьи, бизнес.Долги растут, потому что растут тарифы – людям нечем их оплачивать, отмечает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.– Стоимость распределения газа выросла с 50% до 100% в ноябре 2020 года. Стоимость газа возросла на 50% за последние три месяца. С 1 января 2021 года стоимость отопления и горячей воды в среднем по Украине выросла на 12% в среднем по Украине, водоснабжения и водоотведения – на 11%. Стоимость электроэнергии увеличилась в среднем на 78 гривен в месяц для каждого домохозяйства. Прирост задолженности – 18 миллиардов гривен за два месяца, с ноября по декабрь 2020-го. Согласно данным Госстата по состоянию на конец декабря 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 миллиардов гривен. К концу декабря 2020 долги за поставку и распределение природного газа составили 31,5 млрд грн, тепловой энергии и горячей воды — 24,1 млрд грн, электрической энергии — 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн, – приводит официальную статистику Олег Попенко.По словам Алексея Дорошенко, если долги продолжат накапливаться, государство будет выкачивать деньги из населения, повышая налоги.– Государство, непродуманно открывшее рынок газа, непродуманно повышающее тарифы, будет изобретать, откуда взять деньги. Все, что власть пока может придумать, так это повышать налоги и брать кредиты, – отмечает Алексей Дорошенко.