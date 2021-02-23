Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2020 год рассмотрели сегодня, 23 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщила заместитель городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, доходы города за 2020 год составили 14 210,2 млн грн. Из них собственные доходы бюджета составили 11 940 800 млн грн (84% в объеме доходов), межбюджетные трансферты - 2 269 400 млн грн (16%).Плановые показатели бюджета города в 2020 году выполнены на 99,7%, в том числе по собственным доходам - на 100,1%, по трансфертам - на 98,1%.По сравнению с поступлениями 2019 года финансовые ресурсы города Харькова в 2020 году уменьшились на 10,8%, при этом собственные доходы увеличились на 6,6%, трансферты уменьшились в 2,1 раза.Существенное снижение объема трансфертов из государственного бюджета и, как следствие, уменьшение доходов бюджета города Харькова в целом связано с передачей финансирования государственных социальных программ (предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплата помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям) Министерству социальной политики Украины, а также с оплатой медицинских услуг населению Национальной службой здоровья Украины.По словам Татьяны Таукешевой, расходы бюджета города в 2020 году составили 14 859 млн грн и уменьшились по сравнению с 2019 годом на 1 558 600 млн грн (на 9,5%), что связано с отсутствием в отчетном периоде субвенций на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплаты помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям, а также со второго квартала 2020 года - медицинской субвенции.Исполнительный комитет рассмотрел отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2020 год и предложил представить его на рассмотрение сессии городского совета, которая состоится завтра, 24 февраля.