Как сообщалось ранее, 22 февраля в 19:40 по переулку Отакара Яроша было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Его предполагаемого убийцу спустя несколько часов задержали в Харьковской области.

По данным полиции, злоумышленником оказался 49-летний ранее судимый харьковчанин. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция «Сирена». В поселке Элитное Харьковского района правоохранители задержали мужчину.



Сегодня, 23 февраля, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.