В течение двух дней, 24-25 февраля, в Лозовском районе будут звучать звуки выстрелов.
Об этом сообщили Лозовские городские власти.
Плановые занятия с использованием стрелкового оружия будут проводиться военнослужащими воинской части А3010 возле спортивно-технического клуба возле территории села Домаха.
На время занятий местных жителей просят воздержаться от посещения данного участка и сохранять спокойствие.
Плановые занятия с использованием стрелкового оружия будут проводиться военнослужащими воинской части А3010 возле спортивно-технического клуба возле территории села Домаха.
На время занятий местных жителей просят воздержаться от посещения данного участка и сохранять спокойствие.