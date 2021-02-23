В течение двух дней, 24-25 февраля, в Лозовском районе будут звучать звуки выстрелов.

Об этом сообщили Лозовские городские власти.



Плановые занятия с использованием стрелкового оружия будут проводиться военнослужащими воинской части А3010 возле спортивно-технического клуба возле территории села Домаха.



На время занятий местных жителей просят воздержаться от посещения данного участка и сохранять спокойствие.