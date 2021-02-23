В ходе рабочего визита министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва намерена поделиться излишками вакцины от коронавируса с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции, пишет РБК-Украина.



"Я выразил свое беспокойство относительно недостаточного количества вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения излишек, конечно, мы поделимся с Украиной", - заявил Габриэлис Ландсбергис.



При этом он добавил, что Литва попросит европейских партнеров присоединиться к инициативе и помочь Украине с вакцинами.