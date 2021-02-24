В Харькове, 24 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 24.02.21 г., пер. 23 Августа, 3 до 20:00 24.02.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Продольная, 3-а (стояк) до 20:00 24.02.21 г.



Московский район:

ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 24.02.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 24.02.21 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 316-а (п. №1, стояк) до 23:00 24.02.21 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 24.02.21 г.