В Харькове, 24 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 24.02.21 г., пер. 23 Августа, 3 до 20:00 24.02.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Продольная, 3-а (стояк) до 20:00 24.02.21 г.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 24.02.21 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 24.02.21 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 316-а (п. №1, стояк) до 23:00 24.02.21 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 24.02.21 г.
ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 24.02.21 г., пер. 23 Августа, 3 до 20:00 24.02.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Продольная, 3-а (стояк) до 20:00 24.02.21 г.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 24.02.21 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 24.02.21 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 316-а (п. №1, стояк) до 23:00 24.02.21 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 24.02.21 г.