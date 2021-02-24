В Харькове состоится суд над группой вымогателей, которые угрожали врачу убить его ребенка, если он не заплатит им деньги.

По данным полиции, четыре человека, двое из которых - выходцы из Кавказского региона, требовали у пластического хирурга 100 000 долларов.



В течение длительного времени они звонили врачу и вымогали деньги. Сначала хирург не обращал внимания на угрозы, однако потом злоумышленники напомнили медику детали разбойного нападения на него и пригрозили в случае отказа платить нанести вред ребенку потерпевшего.



По данным СБУ, информацию о материальном состоянии врача, составе его семьи и адресе проживания вымогатели узнали от знакомого жертвы, который также планировал нажиться на этом преступлении.



В конце августа сразу после получения части денег, 35 000 долларов, был задержан организатор и его сожительница, а по месту жительства задержали еще двух участников группировки. Возраст вымогателей – от 27 до 48 лет, все они жители Харькова, организовал группировку 29-летний мужчина. В СБУ сообщали, что среди задержанных были лица, которые уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание за насильственные и имущественные преступления. Сейчас все задержанные находятся под стражей.



Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, в суд направлен обвинительный акт в отношении четверых человек. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или сопряженное с нанесением тяжкого телесного повреждения; карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).