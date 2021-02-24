В Изюмском районе Харьковской области в частном доме в результате пожара погиб мужчина.
Об этом сообщили спасатели.
Во вторник, 23 февраля, в 6:13 спасатели получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Выгонской в селе Долгенькое Изюмского района.
Площадь пожара составляла 24 кв. м. В 9:00 огонь был ликвидирован. В доме спасатели нашли тело погибшего владельца, мужчины 1953 года.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Во вторник, 23 февраля, в 6:13 спасатели получили сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Выгонской в селе Долгенькое Изюмского района.
Площадь пожара составляла 24 кв. м. В 9:00 огонь был ликвидирован. В доме спасатели нашли тело погибшего владельца, мужчины 1953 года.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.