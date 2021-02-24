Правительственная комиссия озвучит выводы о причинах пожара 24 февраля на заседании Кабинета Министров.После того как народный депутат Украины Юлия Светличная выступила с требованием представить результаты обещанного расследования пожара в частном доме для престарелых, в Кабмине анонсировали, что 24 февраля соответствующие выводы будут представлены на заседании правительства.
Вопрос стоит последним в повестке дня. Докладывать будет министр развития громад и территории Алексей Чернышов.
Напомним, что трагедия произошла 21 января в доме престарелых на улице Нижний Гиевской в Харькове. В пожаре погибли 15 человек. Еще один пострадавший скончался в больнице.
По факту трагедии полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей), а ГБР - производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
Сейчас задержаны и находятся под стражей четверо человек - хозяин дома, арендатор помещения и его жена, которая была директором учреждения. Также задержан администратор учреждения. 22 января им сообщили о подозрении.