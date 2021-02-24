События На Киевской трамвайный дрифт Вечерний Харьков 10:31 170 По словам очевидцев, трамвай сошел с рельс на улице Шевченко. Последствия уже устраняют. Читайте также Сегодня на проспекте Гагарина одно ДТП следует за другим (фото) В Харькове взяли под охрану памятник «кровавому маршалу» (видео) В Харькове временно изменят трамвайный маршрут БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Сегодня на проспекте Гагарина одно ДТП следует за другим (фото) События 14:06 Лента новостей Сегодня на проспекте Гагарина одно ДТП следует за другим (фото) 14:06 В Харькове взяли под охрану памятник «кровавому маршалу» (видео) 13:26 В Харькове временно изменят трамвайный маршрут 13:04 В Нафтогазе сообщили мартовскую цену газа 12:46 В Блоке Светличной настаивают на внедрении в Харькове муниципальных надбавок учителям 12:40 ДТП на Клочковской усложнило движение (видео) 12:24 На Полтавском Шляхе временно изменится движение трамваев 12:05