Автомобиль Mercedes загорелся во дворе жилого комплекса в Сокольниках.

Как сообщили спасатели, информация о пожаре на ул. Профессорская, 32 поступила 23 февраля в 17:40.



Когда спасатели прибыли на место, в автомобиле Mercedes-E220 горел моторный отсек и салон на площади около 4 кв.м.



В 17:52 пожар был локализован, а в 18:23 - полностью ликвидирован.