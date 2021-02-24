Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.

Об этом он рассказал на брифинге, пишет РБК-Украина.

"Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель", - рассказал он.

В сентябре-октябре испытания планируют завершить, отметил министр.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности", - сообщил он.

Напоминаем, вчера, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это 500 тысяч доз препарата Covishield Oxford-AstraZeneca.





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