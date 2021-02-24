Движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:30 до 14:30 25 и 26 февраля.

Об этом сообщили городские власти.



Причина - ремонт контактной сети.



В связи с этим, движение трамвая №3 будет организовано следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.