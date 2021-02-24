Также 24 февраля отмечаются День полосок и пятнышек, Всемирный день бармена.

24 февраля празднуют День рождения лотереи. Именно в этот день 1466 года состоялась первая из известных в истории лотерей. И связана она с именем известного художника Яна Ван Эйка. Его вдова устроила благотворительную лотерею в 25-ю годовщину смерти художника, все средства пошли на помощь бедным города Брюгге.



Православные верующие чтят память христианского святого Власия Севастийского.



Именины: Влас, Дмитрий, Федора, Захар, Всеволод, Гавриил, Клара, Илон.