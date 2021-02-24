Нафтогаз установил цену на газ для населения на март на февральском уровне 6,86 гривны за кубометр с НДС, но без стоимости распределения.

Об этом сообщает пресс-служба НАК в среду, 24 февраля."Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана Месячный составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", – говорится в сообщении.Отмечается, что у клиентов, имеющих тарифный план Годовой стоимость газа осталась 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.В пресс-службе добавили, что компания как поставщик "последней надежды" также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте – 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. На данный момент такими клиентами являются более 300 тысяч домохозяйств.Отметим, на январь Нафтогаз повысил стоимость газа для производителей тепловой энергии в на 20,1% (на 1228,35 грн) – до 7 331,45 грн/тыс. куб. м (без учета НДС и доставки).