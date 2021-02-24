Во время заседания сессии Харьковского городского совета представитель Блока Светличной "Разом!" Анатолий Бабичев выступил с предложением улучшения оплаты труда работникам образования города Харькова.

Депутаты убеждены, что город должен инициировать муниципальную программу надбавок работником образования Харькова."На сегодня надбавка за престижность труда, которую безусловно заслуживают наши педагоги и работники образования, в среднем по Украине составляет около 20% от должностного оклада. Однако в Харькове она почему-то держится на уровне 5%.Мы убеждены, что достижения наших педагогов и учеников заслуживают достойного почитания и всесторонней поддержки. Наши депутаты, специалисты в области образования, готовы приобщиться к разработке проекта решения и поиска источников финансирования как в городском бюджете, так и в государственном. Поскольку этот вопрос является крайне актуальным для педагогов, особенно в сложные времена пандемии", - отметили в партии.