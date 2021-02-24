Во время заседания сессии Харьковского городского совета представитель Блока Светличной "Разом!" Анатолий Бабичев выступил с предложением улучшения оплаты труда работникам образования города Харькова.

Депутаты убеждены, что город должен инициировать муниципальную программу надбавок работником образования Харькова.

"На сегодня надбавка за престижность труда, которую безусловно заслуживают наши педагоги и работники образования, в среднем по Украине составляет около 20% от должностного оклада. Однако в Харькове она почему-то держится на уровне 5%.

Мы убеждены, что достижения наших педагогов и учеников заслуживают достойного почитания и всесторонней поддержки. Наши депутаты, специалисты в области образования, готовы приобщиться к разработке проекта решения и поиска источников финансирования как в городском бюджете, так и в государственном. Поскольку этот вопрос является крайне актуальным для педагогов, особенно в сложные времена пандемии", - отметили в партии.

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