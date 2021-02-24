В Харькове полиция взяла под охрану памятник маршалу Жукову. Фото и видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Напомним, 15 февраля Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу Харьковского горсовета по делу о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова и оставил без изменений решение суда первой инстанции, принятое в июне 2020 года. Тогда суд постановил считать решение сессии горсовета от 26 февраля о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова – недействительным.Постановление вступает в силу с момента объявления и может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.Это был уже второй судебный процесс, касающийся проспекта, и он связан со вторым переименованием. Первый окончательно завершился 12 февраля: Верховный суд Украины принял решение, что возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова - незаконно.