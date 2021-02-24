С начала февраля продолжается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года, которая в этом году она пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно календарному плану подготовки и проведения нынешнего тестирования регистрация на ВНО продлится до 5 марта.

Регистрация на ВНО проходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования ( testportal.gov.ua ), сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.Чтобы зарегистрироваться, необходимо:– правильно выбрать категорию лица;– создать и заполнить регистрационную карту с помощью сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО;– подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получать полное общее среднее образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования для выпускников прошлых лет).Комплект регистрационных документов должен содержать:– оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;– заверенную копию паспорта гражданина Украины;– заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);– при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени / фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).Непосредственно ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня.График такой:– 21 мая – химия;– 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;– 25 мая – английский язык;– 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);– 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;– 4 июня – история Украины;– 7 июня – физика;– 10 июня – биология;– 15 июня – география.Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.Напомним, участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право пройти тесты не более чем по пяти учебным предметам.