По состоянию на 24 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 55 848 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 82 374 случая заболевания COVID-19, 4 730 человек находятся под медицинским наблюдением, 76 091 пациент выздоровел, 1 553 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 февраля в Украине зафиксировано 5 850 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 317 694 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 25 461 человек умер, 1 155 422 - выздоровели.