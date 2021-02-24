Перевод часов на летнее время в 2021 году в Украине состоится в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. Стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Как известно, переход на летнее время ежегодно происходит в последнее воскресенье марта. А в последнее воскресенье октября стрелки часов вновь переводят на зимнее время – на один час назад.Перевод стрелок в нашей стране осуществляется два раза в год с 1996 года согласно постановлению Кабинета министров «О порядке исчисления времени нa территории Украины».Сезонный перевод часов является причиной многочисленных споров. Так, с одной стороны, считается, что он помогает сократить расход электричества, но с другой, – может отрицательно сказываться на самочувствии людей.В связи с этим в сентябре 2011 года переход на зимнее время был отменен постановлением Верховной Рады, однако уже в октябре, из-за шквала критических высказываний со стороны части общественности, парламент признал данный документ недействительным.