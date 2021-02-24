В здании мэрии Харькова сорвали со стены на пол барельеф с изображением Владимира Ленина.

Барельеф снял со стены представитель общественной организации "Світанок" и соучредитель организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.Барельеф с Лениным в горсовете висел рядом с приказом о награждении Харькова орденом Ленина и орденом Октябрьской революции."Просто взял, подошел и снял, потому что ему там не место. Были разъяснения от Украинского института национальной памяти, неоднократные, они не закончились ничем. Орден должен был бы быть в Харьковском историческом музее, должны были это сделать еще в 2015 году, когда началась декоммунизация", - рассказал активист.Позже стало известно, что барельеф повесили обратно, а полиция берет пояснения у Вадима Познякова.