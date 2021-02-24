С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Украине вступил в силу адаптивный карантин - вся страна, кроме Ивано-Франковской области, находится пока в желтой зоне.

Харьковская область - также в "желтой зоне".Вот что разрешено и запрещено в желтой зоне. Разрешены:• массовые мероприятия с заполненностью зала не более чем на 50% или с дистанцией не менее 1,5 м;• матчи командных игровых видов спорта со зрителями — при условии, что зрители будут занимать не более половины предусмотренных мест и придерживаться санитарных и противоэпидемических мер;• рестораны, кафе, бары и столовые смогут работать до 24:00;• разрешена работа бассейнов - из расчета не более четырех человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или шести человек для спортивно-тренировочных групп;• деятельность спортивных залов и фитнес-центров (количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. метров помещения);• работа пассажирского и общественного транспорта при условии, что количество пассажиров не превышает количество мест для сидения, а все пассажиры и водитель в масках;• работа метрополитена;• работа кинотеатров, других учреждений культуры — с наполненностью кинозалов или залов не более чем на 50%;• работа гостиниц, санаторно-курортных учреждений;• обучение в школах и посещение учебных заведений (до момента, когда на самоизоляции с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% учеников и персонала учебного заведения).Что запрещено:• находиться без маски в общественном транспорте и общественных местах;• покидать места изоляции или обсервации;• посещать учреждения соцзащиты, где находятся пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и др;• пересекать границу иностранцам или лицам без гражданства без страхового полиса, который покрывал бы затраты на лечение COVID-19 и/или обсервацию в период пребывания в Украине;• дискотеки, праздничные мероприятия и банкеты в ресторанах и кафе, работа ночных клубов;• работа общепита с 24 до 7 утра (кроме как в режиме доставки или на вынос).