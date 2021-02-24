Кабинет министров Украины разрешил проводить ряд проверок бизнеса, частично отменив мораторий, который ввели 18 марта. Об этом говорится в постановлении Кабмина №89 от 3 февраля. В силе остается мораторий на документальные проверки физлиц-предпринимателей.

Согласно постановлению правительства, будут возобновлены четыре вида проверок:– временно остановленные документальные и фактические проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены;– проверки юрлиц реального сектора экономики, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг. Компании, которые подпадают под эту категорию, определены Временной следственной комиссией Верховной Рады как рисковые налогоплательщики;– документальные внеплановые проверки юрлиц, по которым получена налоговая информация о нарушении соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;– внеплановые документальные проверки по жалобам на действия или бездействие контролирующих органов на неправомерные начисления денежных обязательств налогоплательщиков.Напомним, 18 марта прошлого года Верховная Рада ввела мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.9 сентября 2021 года Кабмин продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина. А 3 февраля 2021 года правительство частично отменило мораторий на налоговые проверки бизнеса.