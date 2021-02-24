Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Недавно автопарк спасателей Харьковщины пополнился тремя новыми пожарными автомобилями.Это авто украинского производства промышленной компании «Пожмашина» на базе шасси МАЗ. Все они - пожарные автоцистерны тяжелого класса с маркировкой АЦ-8-50 (63022) -530М, имеют новое современное оснащение, что позволяет эффективнее тушить пожары и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.На боевое дежурство цистерны заступили в три пожарно-спасательные подразделения Харькова: 22-ю часть Харькова, 47-ю часть г. Волчанска и 44-ю часть г. Купянска.Данные образцы техники постепенно заменяют уже устаревшие автоцистерны на базе ЗИЛ», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.