Для большинства женщин вечерний перекус практически сравним с предсмертным, ибо совесть потом мучает так, что хочется по-быстрому отойти в лучший мир. Однако же бывают такие дни, когда без пары кусочков чего-нибудь вкусненького на ночь и сон не идет, и жизнь не мила.

В этом случае не стоит измываться над собой – просто нужно знать, что можно съесть перед встречей с Морфеем, чтобы не только не навредить организму, но и принести пользу.

Трудно поверить, но некоторые продукты – не только мятный чай или теплое молоко с медом – положительно влияют на качество сна, при этом не очень отражаясь на фигуре, даже если употребить их непосредственно перед укладыванием в постель. Конечно, лучше с такими перекусами не частить, но если очень хочется, то…

Есть три полезных для сна вещества, которые содержатся в том числе и во вполне диетических продуктах. Во-первых, триптофан – аминокислота, которая влияет на количество серотонина в организме. Этот гормон удовольствия, в свою очередь, регулирует настроение и сон. Триптофан содержится в сыре, молоке, твороге, йогурте, индейке, бананах и орехах.

Мелатонин – гормон, который отвечает за правильную работу в течение суток нервной и эндокринной систем (а значит, и за своевременный сон). Пополнить его запасы в организме можно, перекусив твердым сыром, цельнозерновым хлебом, овсянкой, выпив какао или вишневого сока.

Магний способствует более глубокому сну и облегчает пробуждение. «Выгрызть» его можно из орехов, морской капусты, пшена, ячневой крупы и гречки.

А чтобы не свести полезное действие всех этих продуктов на нет, нужно напрочь отказаться от их «антагонистов», которые «крадут» крепкий сон. В первую очередь, это, конечно, кофе и другие кофеиносодержащие продукты – шоколад, энергетики и даже чай.
Не поможет уснуть и жирная пища, которая перегружает желудок. Что же касается алкоголя, то от него лучше либо отказаться совсем, либо ограничиться одним бокалом вина. Такая доза вызовет сонливость, но не перевозбудит нервную систему.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Как изменить блюдо до неузнаваемости

Советы от ВХ