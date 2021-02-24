Для большинства женщин вечерний перекус практически сравним с предсмертным, ибо совесть потом мучает так, что хочется по-быстрому отойти в лучший мир. Однако же бывают такие дни, когда без пары кусочков чего-нибудь вкусненького на ночь и сон не идет, и жизнь не мила.

В этом случае не стоит измываться над собой – просто нужно знать, что можно съесть перед встречей с Морфеем, чтобы не только не навредить организму, но и принести пользу.Трудно поверить, но некоторые продукты – не только мятный чай или теплое молоко с медом – положительно влияют на качество сна, при этом не очень отражаясь на фигуре, даже если употребить их непосредственно перед укладыванием в постель. Конечно, лучше с такими перекусами не частить, но если очень хочется, то…Есть три полезных для сна вещества, которые содержатся в том числе и во вполне диетических продуктах. Во-первых, триптофан – аминокислота, которая влияет на количество серотонина в организме. Этот гормон удовольствия, в свою очередь, регулирует настроение и сон. Триптофан содержится в сыре, молоке, твороге, йогурте, индейке, бананах и орехах.Мелатонин – гормон, который отвечает за правильную работу в течение суток нервной и эндокринной систем (а значит, и за своевременный сон). Пополнить его запасы в организме можно, перекусив твердым сыром, цельнозерновым хлебом, овсянкой, выпив какао или вишневого сока.Магний способствует более глубокому сну и облегчает пробуждение. «Выгрызть» его можно из орехов, морской капусты, пшена, ячневой крупы и гречки.А чтобы не свести полезное действие всех этих продуктов на нет, нужно напрочь отказаться от их «антагонистов», которые «крадут» крепкий сон. В первую очередь, это, конечно, кофе и другие кофеиносодержащие продукты – шоколад, энергетики и даже чай.Не поможет уснуть и жирная пища, которая перегружает желудок. Что же касается алкоголя, то от него лучше либо отказаться совсем, либо ограничиться одним бокалом вина. Такая доза вызовет сонливость, но не перевозбудит нервную систему.