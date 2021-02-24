В партии разработали ряд социальных инициатив, направленных на защиту харьковчан.

Депутаты городской фракции Блока Светличной «Разом!» разработали программу муниципальных субсидий и льгот, которая за счёт городского бюджета должна будет помочь социально незащищённым группам харьковчан. С соответствующим заявлением депутат Игорь Черняк выступил на сессии Харьковского горсовета.«Нами были тщательно проработаны возможности городского бюджета для реализации этой инициативы в жизнь - город абсолютно способен предоставить льготы тем категориям граждан, которые остались незащищенными во время экономического кризиса», - сообщили в Блоке.Депутаты подчёркивают, что в городском бюджете должно быть предусмотрено следующее:Увеличение с 20% до 100% скидки на оплату услуг по поставке тепловой энергии, снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами, услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, услуг по управлению многоквартирным домом:а) семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, прикованных к постели (до 18 лет);б) семьям, воспитывающим детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);в) семьям, воспитывающим детей, больных ДЦП (до 18 лет);г) семьям с детьми (до 18 лет), где оба родителя - лица с инвалидностью I и II группы;д) неработающим родителям, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;е) лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;ж) семьям матерей-героинь;с) приемным семьям;и) одиноким матерям (2-х или более детей до 18 лет);к) лицам с инвалидностью I и II группы по зрению.Кроме этого, по мнению депутатов, учитывая то, что сегодня, во время пандемии, работники медицинской и образовательной сфер находятся в категории повышенного риска, не получая никаких компенсаций, они заслуживают 30% скидку на оплату за пользование услугами по поставке тепловой энергии, снабжению горячей воды, централизованному водоснабжению, водоотведению, обращению с бытовыми отходами, услугам по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, услугам по управлению многоквартирным домом.В частности, речь идет о скидке:а) педагогическим работникам учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования коммунальной формы собственности объединенной территориальной громады города Харькова;б) медицинскому персоналу предприятий, учреждений коммунальной формы собственности объединенной территориальной громады города Харькова в области здравоохранения.