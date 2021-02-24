На прошлой неделе (с 15 по 21 февраля) показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Харьковской области вырос на 19,5%.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, госпитализированы 512 человек, из них 74 ребенка.Всего на прошлой неделе с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области ОРВИ и гриппом заболели 6 908 человек, из них 3221 (46,6%) - дети в возрасте до 17 лет. Удельный вес коронавирусной болезни в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 24,6%.Но, несмотря на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, общий показатель пока составляет 261,39 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 38,8% и на 12,4% ниже по сравнению с 7-й неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.Превышен уровень собственного эпидемического порога в Боровском (на 74,0%), Волчанском (на 39,7%), Зачепиловском (на 12,2%), Купянском (на 2,5%) и Лозовском (на 21,2%) районах, а также в городе Лозовая (на 21,2%). Самый низкий показатель зарегистрирован в Золочевском районе - 80,82 на 100 тыс. населения.С начала эпидемического сезона ОРВИ переболело 3,6% населения области - это 102 106 человек, из них дети до 17 лет – 38 099 (37,3%) человек.По состоянию на 22 февраля привито против гриппа 9876 человек, из них почти половина - 44,5% - из группы риска.