В киберполиции предупреждают о новом виде мошенничества – злоумышленники предлагают людям, заинтересованным в трудоустройстве, осуществить предоплату за «рекрутинговые» услуги.

В последнее время мошенники все чаще завладевают средствами украинцев, предлагая им трудоустройство с высокой зарплатой. Об этом говорится в сообщении киберполиции.– Нашли привлекательную вакансию, где опыт не нужен, а заработная плата неслыханно высокая? Для трудоустройства нужно лишь прислать фото документов и оплатить рекрутинговые услуги? Не спешите радоваться. Это распространенная мошенническая схема, – отмечают правоохранители.Мошенники предлагают лицам, заинтересованным в трудоустройстве, предоставить копии персональных документов, а также осуществить предоплату за рекрутинговые услуги.Получив деньги жертвы, злоумышленники не выполняют своих обязательств и исчезают.Кроме того, они могут еще и оформить онлайн-кредит на доверчивого гражданина с использованием копий его персональных документов.Чтобы обезопасить себя от такого вида мошенничества, правоохранители рекомендуют:– отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;– ни в коем случае не сообщать посторонним лицам свои персональные данные и не отправлять фото документов;– не делать взносов и подписки (по рекрутинговые услуги или что-то другое);– искать работу в надежных компаниях и организациях.Если человек все же стал жертвой мошенников, ему необходимо позвонить в киберполицию по номеру