В киберполиции предупреждают о новом виде мошенничества – злоумышленники предлагают людям, заинтересованным в трудоустройстве, осуществить предоплату за «рекрутинговые» услуги.В последнее время мошенники все чаще завладевают средствами украинцев, предлагая им трудоустройство с высокой зарплатой. Об этом говорится в сообщении киберполиции.
– Нашли привлекательную вакансию, где опыт не нужен, а заработная плата неслыханно высокая? Для трудоустройства нужно лишь прислать фото документов и оплатить рекрутинговые услуги? Не спешите радоваться. Это распространенная мошенническая схема, – отмечают правоохранители.
Мошенники предлагают лицам, заинтересованным в трудоустройстве, предоставить копии персональных документов, а также осуществить предоплату за рекрутинговые услуги.
Получив деньги жертвы, злоумышленники не выполняют своих обязательств и исчезают.
Кроме того, они могут еще и оформить онлайн-кредит на доверчивого гражданина с использованием копий его персональных документов.
Чтобы обезопасить себя от такого вида мошенничества, правоохранители рекомендуют:
– отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;
– ни в коем случае не сообщать посторонним лицам свои персональные данные и не отправлять фото документов;
– не делать взносов и подписки (по рекрутинговые услуги или что-то другое);
– искать работу в надежных компаниях и организациях.
Если человек все же стал жертвой мошенников, ему необходимо позвонить в киберполицию по номеру 0800-505-170.