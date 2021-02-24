Полиция расследует обстоятельства гибели двух рыбаков в Змиеве.

Как сообщили в полиции, двое жителей города Змиев 23 февраля пошли на зимнюю рыбалку на Северский Донец, провалились под лед и утонули.Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №2 Чугуевского отдела Андрей Дмитриев, около 17:00 в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя о том, что под лед на реке провалились двое мужчин, и нужна помощь в их спасении. Правоохранители сразу выехали на место происшествия, однако спасти пострадавших не удалось.62 и 53-летние мужчины ушли под лед. Через некоторое время были установлены их личности. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению тел в водоеме. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".Правоохранители призывают граждан быть осторожными на льду.