Как из обычного набора банальных ингредиентов сделать десять креативных блюд? Да очень просто – изобразить десять разных соусов, и с каждым одни и те же продукты заиграют по-новому. Предлагаем варианты основных заправок, на основе которых можно фантазировать и сочинять свои рецепты.

Соусы для салатов, несмотря на все их многообразие и многоцветие, подразделяются, тем не менее, всего на два основных вида. Сырые овощные блюда любят смесь уксуса и растительного масла. Густые заправки, где на главных ролях сметана, сливки, йогурт и прочие загустители, идеально вписываются в так называемые зимние салаты, в которых присутствуют мясо, рыба, птица, вареные корнеплоды. Понятно, что разделение это весьма условное. Тем не менее очевидно, что зимой организм требует более плотной пищи.Один из наиболее популярных – соус для салата «Цезарь». Почти за сто лет с момента изобретения он успел сильно измениться и растиражироваться. Сейчас, кроме классического рецепта, существуют сотни других.Попробуем приготовить один из несложных:– взять яйцо, аккуратно иголкой проткнуть скорлупу с тупой стороны, окунуть в кипящую воду буквально на одну минуту, чтобы белок успел схватиться, а желток остался практически сырым. Охлаждаться яйцо должно при комнатной температуре;– выливаем яйцо в посудину, смешиваем с 0,3–0,5 столовой ложки лимонного сока, взбиваем;– добавляем столовую ложку тертого твердого сыра (в идеале – пармезана), перемешиваем;– добавляем чайную ложку горчицы, пропущенный через давилку зубчик чеснока, хорошо взбиваем;– постепенно подмешиваем 2–3 столовые ложки оливкового масла.Таким соусом можно заправлять не только «Цезарь», но и другие, не менее царские салаты с курицей, мясом, креветками, рыбой.Заправка для салата на основе винного уксуса:– соединяем в небольшой мисочке 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. горчицы и оставляем на 10–15 минут настаиваться;– аккуратно вливаем 6 ст. л. растительного масла, не уставая взбивать венчиком (но не слишком уж интенсивно, чтобы смесь не стала чересчур густой);– сдабриваем щепоткой соли и черного перца.Красный винный уксус замечательно сочетается с оливковым, арахисовым (впрочем, как и с любым ореховым) маслом. Подходит для зеленых листовых овощей. Белый винный уксус – более мягкий и хорошо гармонирует с подсолнечным маслом. Удачно подчеркнет вкус любых свежих овощей. Если винного уксуса не нашлось, можно взять обыкновенный столовый, рисовый, яблочный или свежевыжатый лимонный сок.Есть очень простой рецепт подобной заправки: 1 ст. л. винного уксуса или лимонного сока и 3 ст. л. оливкового масла вылить в плотно закрывающуюся емкость, добавить соли-перца и хорошенько взболтать. Можно использовать, кстати, не только для салатов, но и для рыбы, морепродуктов.Заправка для салата вместо майонеза:– смешать полстакана муки и столько же воды, поставить на огонь до загустения, получившуюся массу охладить. Чтобы избежать противных комочков, муку нужно разводить в чуть подсоленной воде;– добавить немного сахара и соли (примерно по чайной ложке) и взбить;– продолжая взбивать, влить тонкой струйкой 3 ст. л. растительного масла;влить 1 ст. л. лимонного сока и снова взбить.Должен получиться такой себе постный майонез, который можно использовать в тех же салатах, что и традиционный. При желании не возбраняется добавить горчицу.