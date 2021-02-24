Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться с ней вряд ли удастся. Если завтра ляпнете что-то не подумав, не спешите жалеть о своих словах. Как ни странно, вы окажетесь абсолютно правы.Сейчас, как назло, чрезвычайно полезны всевозможные виды физической активности. Завтра, возможно, будет сложно собраться с мыслями и еще сложнее решиться на те или иные активные действия.Придется очень быстро шевелить мозгами. Обеспечьте им надлежащий уход. Завтра у вас будет шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но, наверное, сами догадаетесь.Будьте поосторожнее с шутками. Вас могут не понять, причем дело отнюдь не в отсутствии чувства юмора у собеседников, а в туманности и двусмысленности ваших замечаний.Очень важно уметь ответить за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас. Завтра вам понадобится помощь окружающих и отказываться от нее по каким бы то ни было причинам неразумно.Вас ждет напряженный период. Крупные задачи решать не придется, но количество мелких превзойдет все мыслимые границы. Завтра вы сможете продемонстрировать свои достоинства в выгодном свете.Вам в голову будут приходить самые странные идеи. Возможно, какую-то из них стоит реализовать. Завтра могут возникнуть сложности с восприятием и, тем более, бработкой какой-либо информации.Вас будут часто отвлекать по пустякам, но не стоит отказываться от планов. Вы должны успеть сделать все, что наметили. Завтра далеко не все будут способны понять ваши действия, однако это не повод отменять задуманное.Чем легче вы будете воспринимать происходящее, тем больше вероятность удачного разрешения дел. Завтра не стоит говорить о том, в чем не слишком хорошо разбираетесь. Подготовьтесь к разговору.Попробуйте что-нибудь изменить. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится. Завтрашний день может оказаться полным самых неожиданных совпадений.Эти дни просто созданы для любви. Используйте их с толком, но будьте благоразумны. Помните, что мир – по крайней мере отчасти – таков, каким мы его делаем. Для успешной работы вам потребуется улыбка.Вы нашли, возможно, не лучший способ проявлять интерес к кому-то, и этот кто-то находится в состоянии легкого изумления. Завтра жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот.