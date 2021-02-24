В Купянском районе полицейские разоблачили двух мужчин, наладивших подпольное производство спиртных напитков.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.



У поставщика изъята партия фальсификата на 3 миллиона гривен.



В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Купянского района группа лиц организовала подпольное производство алкоголя. Фальсификат в дальнейшем сбывали.



В ходе обысков, проведенных 3 июня 2020 года совместно с Управлением противодействия киберпреступности в Харьковской области и с Харьковским районным управлением полиции №2 ГУНП в Харьковской области, правоохранители обнаружили и изъяли более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах и более 20 000 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с поддельными акцизными марками.



В отношении фигурантов в суд направлен обвинительный акт по факту незаконного изготовления марок акцизного налога, изготовления и сбыта подакцизных товаров группой лиц (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 204 УК Украины).



Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.