Соответствующее решение было принято во время заседания Харьковского городского совета.

Фракция Блока Светличной выступила с поддержкой выделения дополнительных 10 миллионов гривен из городского бюджета на обеспечение инсулином харьковчан с диабетом.«Отныне больные диабетом будут иметь дополнительные 10 миллионов из городского бюджета, что обеспечит почти на 100% потребность в лекарствах - с марта текущего года и до тех пор, пока закупки не перейдут к Национальной службе здоровья Украины, харьковчане будут лекарства в полном объеме», - рассказал один из членов фракции «Разом!» Александр Абрамов.Следующей задачей депутат видит контроль за использованием средств и распределением лекарств, чтобы они обязательно пришли к тем, кому нужны.Кроме этого были обозначены ряд вопросов, связанных с лечением орфанных заболеваний. По словам депутатов, городской бюджет должен распределяться согласно актуальных потребностей харьковчан, а лечение орфанных заболеваний требует пристального внимания и поддержки со стороны городских властей.«Работаем системно и взвешенно над всеми социальными проблемами, которые есть в повестке дня жителей города. Особенно это актуально сегодня в области здравоохранения. Результат - это достижение именно системной, командной работы», - отметили в партии.