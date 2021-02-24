Конфлики возник на фоне ревности, мужчина схватил женщину за предплечья и вытолкнул из окна на четвертом этаже.

Об этом сообщается в приговоре Червонозаводского районного суда Харькова.



По данным суда, утром 7 сентября 2019 года обвиняемый во время конфликта с гражданской женой, возникшем из-за ревности, начал бить женщину, бросать в нее кухонной утварью. После этого мужчина схватил женщину за предплечье и с силой вытолкнул в окно кухни, в результате чего потерпевшая упала с четвертого этажа. Мужчина решил, что убил женщину, и скрылся, однако последней своевременно оказали медицинскую помощь и она выжила.



На суде обвиняемый заявил, что женщина выпрыгнула самостоятельно, однако его слова опровергли свидетели по делу и собранные правоохранителями доказательства.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.