"Укрзализниця" остановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область из-за карантина.

Продавать билеты не планируют до 12 марта, пишет РБК-Украина.



Остановка продажи начнет действовать с полуночи 26 февраля и до 12 марта, а также до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.



Пассажири, которые приобрели билеты раньше, смогут все же доехать в Ивано-Франковскую область.



Также расширены возможности возврата билетов через кассы. При возвращении билета на протяжении месяца, начиная с 26 февраля, клиентам возместят полную стоимость проездного документа.



Кроме этого, с пятницы, 26 февраля, в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров. В частности, на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.