Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

На сцене звучит ода «К радости» Шиллера - фрагмент репетиции концерта «Схід Опера  in rock concept”,  который состоится  26 февраля.

Концерт станет экскурсом в историю музыки и объединит в рамках концерта разные стили.

Так, зрители смогут, в частности, услышать “The Beatles”, “Queen”, “Radiohead” в новом прочтении «СхидОпера» - все аранжировки в классическом стиле, также прозвучат классические музыкальные произведения.

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