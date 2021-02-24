Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

На сцене звучит ода «К радости» Шиллера - фрагмент репетиции концерта «Схід Опера in rock concept”, который состоится 26 февраля.



Концерт станет экскурсом в историю музыки и объединит в рамках концерта разные стили.



Так, зрители смогут, в частности, услышать “The Beatles”, “Queen”, “Radiohead” в новом прочтении «СхидОпера» - все аранжировки в классическом стиле, также прозвучат классические музыкальные произведения.

