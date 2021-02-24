Количество вакцины CoviShield, которая поступит в Харьковскую область рассчитана на 15 тысяч человек.

Первыми должны вакцинироваться медики. Во вторую очередь - те кто записался в электронный реестр, или у семейного врача.



В Киеве с 25 февраля начнется вакцинация от коронавируса. В столице первыми получат прививки медицинские работники. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, пишет РБК-Украина.