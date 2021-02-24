Строительство современного комплекса инициировала в 2018 году глава ХОГА Юлия Светличная, однако нынешние власти используют уже полностью построенное здание исключительно для фото.Дергачевский физкультурно-оздоровительный комплекс, несмотря на полную его готовность к сдаче все еще не открыт. Практически год здание пустует из-за юридических проволочек с передачей в собственность громаде.
Жители оплачивают отопление и электроэнергию, однако пользоваться современным спортивным комплексом не могут.
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