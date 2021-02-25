В Харькове, 25 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Продольная, 3-а (стояк), ул. Мироносицкая, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 25.02.21 г.



А также:



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №6-7) до 20:00 25.02.21 г.; пер. Титаренковский, 1 (п. №4, стояк) до 21:00 25.02.21 г.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 25.02.21 г.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25.02.21 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 25.02.21 г.