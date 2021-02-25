Мужчина, подозреваемый в убийстве в переулке Отакара Яроша, арестован на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

Такую меру пресечения 49-летнему злоумышленнику назначил вчера, 24 февраля, Дзержинский райсуд.



На заседании подозреваемый просил оставить его под домашний арест.



Напоминаем, 22 февраля в 19:40 в переулке было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Через несколько часов за пределами города, в поселке Элитное, полиция поймала стрелка. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



Как считают в прокуратуре, причиной убийства мог стать денежный долг в размере 100 тысяч долларов.



В тот вечер состоялась встреча нескольких мужчин. Вместе с кредитором на встречу приехали и несколько его знакомых. Во время встречи между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия на своем автомобиле. От полученного ранения потерпевший умер на месте.



Погибшим оказался 40-летний харьковчанин. Для задержания нападавшего в городе был введен план "Сирена".

