В Московском районе Харькове во время тушения пожара спасли женщину

Об этом сообщили спасатели.



Вызов о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Бучмы, 18-а, поступил 25 февраля, в 5:27.



В одной из комнат квартиры на втором этаже горели домашние вещи и мусор на площади 10 кв. м. Спасатели вывели на свежий воздух хозяйку квартиры, женщину 1954 года рождения. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.



Пожар ликвидировали в 7:17. По предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.