В Змиевском районе, Харьковской области спасатели достали из реки Северский Донец тело мужчины 1959 года рождения, который утонул вечером 23 февраля.Поиски второго погибшего продолжаются.

Об этом сообщили спасатели.



Напоминаем, вечером 23 февраля к спасателем поступило сообщение о том, что в поселке Зидьки Змиевского района на реке Северский Донец провалились под лед двое мужчин. На месте бойцы ГСЧС обнаружили, что примерно в 40 метрах от берега есть промоина в льде, пострадавших при этом не обнаружили.



Со слов местного жителя было установлено, что он услышал крики со стороны водоема и увидел, что двое мужчин держались за лед в проруби. Мужчина не смог им помочь, потому побежал к ближайшему дому, чтобы вызвать сотрудников ГСЧС. На момент прибытия спасателей рыбаков на льду уже не было.



Водолазы обследовали дно реки на площади около 200 кв. м и достали тело мужчины 1959 года рождения, жителя города Змиев. Тело другого мужчины, 1968 года рождения, также жителя города Змиев сейчас еще не найдено. Поисковые работы продолжаются.















